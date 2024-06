Mehrere verletzte Jugendliche bei Busunfall am Reutlinger Bahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mehrere Jugendliche sind bei einem Busunfall am Donnerstagmittag am Reutlinger Bahnhof leicht verletzt worden. Ein 39 Jahre alter Busfahrer war gegen 12.40 Uhr mit einem Linienbus auf der Bahnhofstraße von der Karlstraße her unterwegs. Auf Höhe des Bahnhofs wollte er seine Fahrt nach rechts fortsetzen. Hierbei blieb er mit seinem Fahrzeug an einem dort am Ende einer Haltebucht stehenden Sprinter der Technischen Betriebsdienste hängen. An diesem war das gelbe Rundumlicht eingeschaltet.

Scheiben gehen zu Bruch, Splitter verletzen Jugendliche

Durch die Kollision wurden zwei Seitenscheiben des Busses beschädigt. Mehrere Jugendliche wurden durch umherfliegende Splitter verletzt, beziehungsweise schlugen sich die Köpfe an den Haltestangen an. Der Rettungsdienst kümmerte sich im Anschluss um die Verletzten. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Weiterhin ist die genaue Anzahl der verletzten Schüler nicht bekannt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Unfallermittlungen übernommen. (pol)