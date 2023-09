Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Bad Urach

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Auf der Kreisstraße 6708 ist es am Sonntagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Gegen 02.55 Uhr befuhr ein 21-Jähriger zusammen mit vier Insassen die K6708 von Bad Urach kommend in Richtung St. Johann-Bleichstetten. Vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem BMW in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er mit einem Leitpfosten und der Böschung kollidierte. Die vier Mitfahrerinnen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden hierbei leicht verletzt. Durch Rettungswagen wurden sie teilweise zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Pkw, der abgeschleppt werden musste, sowie am Leitpfosten wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde. (pol)