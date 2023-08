Mehrere Unbekannte greifen 30-Jähriger in Mössingen an

Ein Schild mit der Aufschrift »Polizei« hängt an einem Polizeipräsidium.

MÖSSINGEN. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Mössingen gegen mehrere Unbekannte, die in der Nacht zum Dienstag einen 30-Jährigen im Bereich des Bahnhofs angegangen haben sollen. Den ersten Ermittlungen zufolge soll laut Polizei der Geschädigte zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr von mehreren Unbekannten geschlagen worden sein. Zudem sollen sie ihn mit einem Messer verletzt haben. Anschließend begab er sich zur Wohnung eines Angehörigen, der daraufhin die Einsatzkräfte verständigte. Der Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an. (pol)