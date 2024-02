Mehrere Schulkinder nach Unfall in Unterhausen von Rettungskräften betreut

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Mehrere Schulkinder mussten am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall in Unterhausen von Rettungskräften betreut werden. Das berichtet die Polizei. Eine 45-Jährige war gegen 12.10 Uhr mit einem Mercedes-Benz Vito vom Friedhofweg kommend auf die Wilhelmstraße abgebogen. Eine in Richtung Honau fahrende, 35 Jahre alte BMW-Lenkerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit ihrem Wagen frontal gegen die Fahrerseite des Vito. Hierdurch wurde die Fahrertür so deformiert, dass die Unfallverursacherin von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreit werden musste.

Die 45-Jährige hatte sich ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen zugezogen und musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die BMW-Lenkerin und ihre zwei Mitfahrerinnen im Alter von 20 und 51 Jahren waren ebenso wie fünf Schulkinder im Alter von sechs bis sieben Jahren in dem Transporter unverletzt geblieben.

Die Kinder wurden von der Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst bis zum Eintreffen ihrer Angehörigen an der Unfallstelle betreut. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit neun Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Schaden an den beiden Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Durchgangsstraße musste während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Schüler bis 12.15 Uhr voll gesperrt werden. (pol)