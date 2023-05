Mehrere Einbrüche in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Dienstagvormittag sind der Polizei weitere Einbrüche in der Innenstadt von Reutlingen gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Zwischen Samstag und Dienstag, 6.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Ladens in der Bollwerkstraße und gelangte darüber ins Innere. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entkam mit etwas Münzgeld ungesehen.

Am Dienstagmorgen, zwischen 2.20 Uhr und 7.30 Uhr, wurde jeweils gewaltsam über ein Fenster in einen Friseursalon und ein Café in der Bahnhofstraße eingebrochen. Aus dem Inneren stahl der Einbrecher Bargeld und zwei Friseur-Scheren bzw. versuchte die Spielautomaten im Café aufzubrechen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt.

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der am späten Montagabend in den Schulungsraum einer Fahrschule in der Reutlinger Gartenstraße eingebrochen ist. Das berichtet die Polizei. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 23 Uhr über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft haben. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf einen kleinen Bargeldbetrag mit dem er sich anschließend unerkannt aus dem Staub machte. Die sofort nach der Alarmierung eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Das Polizeipräsidium Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)