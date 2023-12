Mehrere Dutzend Christbäume in Metzingen gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Mehrere Dutzend Christbäume haben Unbekannte in Metzingen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Stuttgarter Straße gestohlen. Das berichtet die Polizei. Zwischen 22 Uhr und 8.35 Uhr luden die Kriminellen die auf einem durch Bauzäune gesicherten Verkaufsplatz vor einem Einkaufszentrum gelagerten und eingenetzten Nordmanntannen in Wert von knapp 2.000 Euro vermutlich auf einen Anhänger oder in einen Transporter und ließen sie mitgehen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen, die dort zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (pol)