TÜBINGEN. Die Rettungs- und Einsatzkräfte sind am Montagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, in die Steinäckerstraße nach Lustnau ausgerückt. Dort war ein 56-Jähriger bei Dachdeckerarbeiten ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall gekommen. Der Mann musste von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter geborgen und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)