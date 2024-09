Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer zu Fall gekommen. Der 72-Jährige befuhr gegen 15.45 Uhr mit seinem Pedelec den Radweg entlang der Bundesstraße von Metzingen in Richtung Reutlingen, als er im Bereich eines Parkplatzes alleinbeteiligt in den Grünstreifen stürzte. Durch den alarmierten Rettungsdienst musste der Senior reanimiert und anschließend in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)