Maschine fängt Feuer in Lichtenstein

LICHTENSTEIN. Sachschaden in bislang unbekannter Höhe ist am Samstag bei einem Brand einer Härtungsmaschine in einer Fertigungshalle in der Quellenstraße entstanden. Gegen 12.30 Uhr rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zur Brandstelle aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit elf Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften vor Ort war, schnell gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt.

Zum Sachschaden kann noch keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Geschäftsbetrieb konnte gegen 13.45 Uhr wiederaufgenommen werden. Aufgrund des Einsatzes musste eine Spur der B312 gesperrt und der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeleitet werden, weshalb es zu nicht unerheblichen Verkehrsbehinderungen kam. (pol)