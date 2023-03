Marbach: Rettungshubschrauber fliegt schwerverletzten Motorradfahrer in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Ein Schwerverletzter und Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag gegen 11.45 Uhr. Die 48-jährige Fahrerin eines Opel Vectra befuhr die L 249 von Marbach in Richtung Gomadingen und wollte kurz nach Ortsausgang nach links auf die K6735 in Richtung Ödenwaldstetten abbiegen. Der 60-jährige Fahrer einer Yamaha, welcher hinter dem Opel fuhr, überholte diesen während des Abbiegevorgangs.

Hierbei berührten sich die beiden Fahrzeuge, woraufhin der 60-Jährige mit seinem Motorrad zu Fall kam und schwere Verletzungen erlitt. Nach einer medizinischen Versorgung an der Unfallstelle wurde der Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Auf Grund von auslaufenden Betriebsstoffen war die Feuerwehr Gomadingen mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. (pol)