Mann verletzt sich bei Baumfällarbeiten in Hayingen schwer

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an.

HAYINGEN-ANHAUSEN. Schwere Verletzungen hat sich ein 53-Jähriger bei Baumfällarbeiten im Bereich »Horn« in Hayingen-Anhausen zugezogen, teilte die Polizei mit. Er war am Samstagmittag gegen 12.10 Uhr dabei, eine Esche zu fällen. Der circa zehn Meter hohe Baum stand mutmaßlich unter Spannung und schleuderte gegen den Mann. Die hierdurch trotz der getragenen Schutzkleidung entstandenen schweren Verletzungen des Mannes wurden vor Ort durch den Rettungsdienst und einen Notarzt behandelt. Anschließend wurde der Verletzte durch einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (pol)