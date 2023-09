Mann wollte in Reutlingen von einer Brücke springen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann in wohl psychischem Ausnahmezustand hat am Mittwochabend für einen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Reutlingen gesorgt. Gegen 22.50 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Mann von einer Brücke in der Schieferstraße springen wolle. Vor Ort befand er sich bereits außerhalb des Geländers oberhalb der Burkhardt+Weber-Straße, woraufhin die beiden Straßen für kurze Zeit teilweise voll gesperrt wurden. Im Anschluss konnte die Person in Gewahrsam genommen und durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht werden. (pol)