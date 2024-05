Mann will Unkraut mit Abflammgerät entfernen und zündet eigene Thuja-Hecke an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zum Brand einer zwölf Meter langen und drei Meter hohen Thuja-Hecke sind die Einsatzkräfte am Sonntagnachmittag in die Mössinger Berggasse ausgerückt. Ein 71-Jähriger wollte gegen 14.30 Uhr Unkraut an der Hecke mittels eines Abflammgerätes beseitigen, wobei die ganze Hecke in Brand geriet. Nachdem eigene Löschversuche erfolglos blieben, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wehrleute, die mit drei Fahrzeugen und 21 Feuerwehrleuten anrückten, konnte die Hecke letztendlich löschen.

Der 71-Jährige zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen bei den Löschversuchen durch das Einatmen von Rauchgasen und Verbrennungen leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Durch die Hitzeeinwirkung wurde nicht nur die Hecke, sondern auch ein Kunststoffrollladen an einem Nachbarhaus beschädigt. Der Sachschaden an dem Rollladen wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Schaden an der Hecke konnte noch nicht beziffert werden. (pol)