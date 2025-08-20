Mann soll sich in Kirchentellinsfurt öffentlich befriedigt haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Tübingen gegen einen 41-jährigen Mann, der sich am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz in der Kusterdinger Straße in seinem Wagen vor einer 31-Jährigen entblößt haben soll. Die Frau hatte gegen 9.45 Uhr ihren Wagen auf dem Parkplatz abgestellt, als sie bemerkte, wie der Fahrer des danebenstehenden Autos sie unvermittelt anstarrte und dabei onanierte, was auch von anderen Zeugen beobachtet werden konnte.

Sie alarmierte umgehend die Polizei. Noch beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnten diese den Mann beim Onanieren bei offener Fahrertüre beobachten, bis er den Streifenwagen erkannte und von seinem Tun abließ. Der 41-Jährige sieht jetzt einer entsprechenden Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)