Mann schlägt in Unterhausen nach Polizisten und beißt einen Beamten

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit Samstagabend gegen einen 26-Jährigen, der in Unterhausen störend aufgefallen war.

Gegen 20.50 Uhr teilte eine Passantin mit, dass sie eine männliche Person beobachten konnte, die mit entblößtem Geschlechtsteil die Bahnhofstraße entlangging. Beim Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der Mann gegenüber den Beamten verbal aggressiv und versuchte nach diesen zu schlagen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Im Zuge Transportes leistete der 26-Jährige weiterhin Widerstand und biss einem 40-jährigen Polizeibeamten in den Arm, wodurch dieser leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte.

Der offenbar in psychischem Ausnahmezustand befindliche Störenfried wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik überstellt. (pol)