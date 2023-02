Mann randaliert in Reutlinger Drogerie - Von Polizei in Gewahrsam genommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein aggressiver 23-Jähriger ist am Donnerstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der junge Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 19 Uhr in einer Drogerie in der Wilhelmstraße wegen des Verdachts eines Diebstahls aufgefallen, wonach er die beiden Ladendetektive beleidigt und im Büro des Markts randaliert haben soll, berichtet die Polizei. Beim Verlassen des Markts soll der 23-Jährige dann noch gegen Regale und anschließend gegen die Scheibe eines Friseursalons geschlagen haben.

In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und Zeugen, wobei der aggressive junge Mann zwei der Personen geschlagen haben soll. Er konnte schließlich bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten werden. Währenddessen schrie er lautstark umher und schlug um sich. Selbst im Streifenwagen änderte der Mann sein Verhalten nicht. Er wurde daher in eine Gewahrsamszelle gebracht und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (pol)