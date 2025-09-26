Mann missachtet Vorfahrt in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist den derzeitigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Magolsheim. Kurz nach 15.30 Uhr war ein 67 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf der Ingstetter Straße (L 240) unterwegs und wollte nach links auf die Ennabeurer Straße abbiegen.

Hierbei kam es zur Kollision mit dem in Richtung Ortsausgang fahrenden und vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 34-Jährigen. Diese erlitt hierbei wie bislang bekannt leichte Verletzungen. Sie begab sich im Anschluss mit einer Angehörigen ins Krankenhaus. Der Blechschaden an den beiden Autos dürfte in Summe rund 9.500 Euro betragen. (pol)