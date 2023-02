Mann masturbiert in Bronnweiler in seinem Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-BRONNWEILER. Am Freitagnachmittag ist es in Bronnweiler zu einer Belästigung durch einen noch unbekannten Exhibitionisten gekommen. Gegen 17.45 Uhr befand sich eine 23-Jährige mit ihrem Hund beim Spaziergang auf einem Feldweg im Bereich Wiesaztal/Friedhof. Als sie an einem dort geparkten silberfarbenen BMW mit Karlsruher Kennzeichen vorbeilief, konnte sie wahrnehmen, wie der in dem Fahrzeug sitzende Mann mit seiner Hand an seinem Glied manipulierte und die Geschädigte dabei anstarrte.

In der Folge entfernte sie sich und verständigte die Polizei. Zuvor konnte sie noch beobachten, wie sich der circa 25-30 Jahre alte Mann, welcher mit braunen Haaren und einem Bart beschrieben wurde, mit seinem Fahrzeug ebenfalls von der Örtlichkeit entfernte. Die eingeleitete Fahndung nach dem BMW verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)