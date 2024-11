Mann klaut Handy aus Reutlinger Geschäft und verprügelt Verfolger

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagmittag hat ein noch unbekannter Mann ein Handy aus einem Geschäft am Albtorplatz gestohlen. Die Polizei ermittelt. Gegen 12.40 Uhr betrat ein bislang noch unbekannter Mann den Verkaufsraum eines Elektronikartikelanbieters am Albtorplatz. An einer Auslage riss er ein Ausstellungsstück eines Mobiltelefons der Marke Apple Iphone16 Pro Max im Wert von über 1000 Euro von der Sicherungseinrichtung ab und rannte im Anschluss sofort aus dem Geschäft.

Ein aufmerksamer Passant folgte dem Flüchtigen und sprach diesen auf den Diebstahl an. Hierauf kam es zu einem Gerangel, wobei der Unbekannte dem 26-jährigen Passanten unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf schlug und seine Flucht zu Fuß in Richtung Gartenstraße fortsetzte. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Der leicht verletzte 26-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort ambulant behandelt. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 35-45 Jahre, 180 cm groß, weißes Base-Cap, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Sneaker und trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen.