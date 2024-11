Mann in Reutlinger Bäckerei mit Schusswaffe bedroht

Polizisten in Uniform. (Symbolbild)

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt seit Mittwochmittag gegen zwei bislang noch unbekannte Personen, unter anderem wegen Bedrohung. Kurz nach zwölf Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, nachdem sich in einer Reutlinger Bäckerei eine Auseinandersetzung ereignet hat, berichtet die Polizei. Infolgedessen rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort in die Metzgerstraße aus. Ein 26-Jähriger und seine Begleiterin hatten kurz nach zwölf Uhr eine dortige Bäckerei betreten. Kurz darauf kamen zwei bislang unbekannte männliche Personen in das Verkaufsgeschäft und führten zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit dem Paar. Im weiteren Verlauf soll einer der beiden Männer eine mitgeführte, mutmaßliche Schusswaffe gezogen und den 26-Jährigen bedroht haben.

Im Anschluss flüchteten die beiden Männer. Diese werden als etwa 20 Jahre alt, circa 185 cm groß und mit dunklem Teint sowie schlanker bis hagerer Figur beschrieben. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass einer eine dunkle und der andere eine rote Jacke trug. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach dürften die Gründe für die Auseinandersetzung einen persönlichen Hintergrund haben. (pol)