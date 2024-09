Mann in Reutlingen setzt seine Wohnung unter Wasser und bedroht Nachbarn

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gleich zweimal musste die Polizei am Donnerstag aufgrund eines Randalierers in die Sickenhäuser Straße ausrücken. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Einsatzkräfte verständigt, weil ein Mann seine Wohnung unter Wasser gesetzt hatte. Es stellte sich weiter heraus, dass dieser bereits zuvor mehrere Mitbewohner bedroht hatte.

Kurz vor 23 Uhr wurde erneut eine randalierende Person an der Anschrift gemeldet. Die Streifenbesatzungen trafen wiederum auf den denselben Mann, der sich aktuell offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in dem Mehrfamilienhaus verschiedene Einrichtungsgegenstände zerstört hatte. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik eingeliefert. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)