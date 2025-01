Mann in Reutlingen schlägt auf Motorhaube auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Freitagabend ist es gegen 19 Uhr in der Sonnenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 64-jähriger Fahrer eines Toyota Yaris war auf der Sonnenstraße in Richtung Gustav-Groß-Straße unterwegs, als ein von links kommender 29-jähriger Mann mit seinem E-Scooter die Fahrbahn überquerte und dabei seitlich von dem Pkw erfasst wurde. Der junge Mann schlug auf der Motorhaube auf und stürzte anschließend zu Boden. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.000 Euro.

Beide Fahrzeuglenker standen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

Während beim Pkw-Fahrer geringe Mengen Alkohol gemessen wurden, brachte ein Vortest auf Betäubungsmittel beim Fahrer des Elektrorollers ein positives Ergebnis. Auf beide Unfallbeteiligten kommt nun eine entsprechende Anzeige zu. (pol)