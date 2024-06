Mann in Reutlingen läuft bei Rot über die Straße und wird schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Fußgänger ist am Mittwochabend von einem Auto erfasst und verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge überquerte ein 19-Jähriger gegen 18.25 Uhr im Bereich Gartenstraße / Schulstraße trotz Rot zeigender Fußgängerampel die Straße, worauf er vom abbiegenden Hyundai einer 56-Jährigen erfasst wurde. Dabei erlitt der Heranwachsende so schwere Verletzungen, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. (pol)