Mann in Reutlingen beim Sturz von eigenem Lastwagen verletzt

REUTLINGEN. Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes hat ein Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf dem Parkplatz einer Firma in der Reutlinger Hauffstraße, bei einem Sturz vom Fahrerhaus erlitten. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand stieg der 63-Jährige gegen 17 Uhr nach dem Abstellen seines Fahrzeuges auf der Beifahrerseite mehrere Stufen hoch, um Gegenstände aus dem Führerhaus zu holen. Hierbei rutschte er auf den nassen Tritten ab und stürzte zu Boden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (pol)