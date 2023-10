Bitte aktivieren Sie Javascript

AMMERBUCH. Ersten Erkenntnissen zufolge schwere Verletzungen hat ein 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Entringen erlitten. Gegen 16.45 Uhr parkte ein 27 Jahre alter Mann mit einem Sprinter samt Anhänger rückwärts in die Straße Beim Brückle aus und wurde hierbei von dem 21-Jährigen eingewiesen. Dabei wurde dieser zwischen dem Anhänger und einem geparkten LKW eingeklemmt. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann nachfolgend in eine Klinik. (pol)