Mann greift in Münsingen Polizisten an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann hat am Montagvormittag Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet und diese angegriffen.

Zuvor war es bereits zu einer Bedrohungssituation durch ihn gegen Familienangehörige gekommen. Wenig später konnten die Beamten den Mann auf einem Parkplatz in der Gewerbestraße antreffen. Auch dort war der 31-Jährige nicht zu beruhigen. Infolgedessen versuchte er die eingesetzten Beamten anzugreifen, woraufhin er in Gewahrsam genommen und mit Handschließen geschlossen wurde. Zwei Beamte erlitten bei dem Einsatz leichte Verletzungen. Der Aggressor wurde im Anschluss in einer Fachklinik untergebracht. Gegen ihn wird nun wegen gleich mehrerer Straftaten ermittelt. (pol)