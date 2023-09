Mann flüchtet in Gomaringen vor Polizei

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

GOMARINGEN. Einer ganzen Reihe von Anzeigen sieht ein 20-Jähriger entgegen, der am Freitagmorgen vor einer Polizeikontrolle geflüchtet ist. Gegen 7.40 Uhr sollte der Audi-Lenker in Gomaringen von einer Polizeistreife kontrolliert werden. Er missachtete jedoch sämtliche Anhaltezeichen. Kurze Zeit später musste der Audi-Lenker im Bereich der Kreuzung Ziegelgruben- / Wiesfleckenstraße aufgrund einer dortigen Baustelle anhalten. Wie sich herausstellte, ist der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem waren an dem nicht zugelassenen Auto gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht. Während der Fahrer zum Polizeirevier gebracht wurde, das er nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wieder verlassen konnte, wurde der Audi abgeschleppt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)