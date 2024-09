Mann feuert in Reutlingen mehrfach Schreckschusspistole ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 42-Jähriger am Freitagnachmittag in der Lederstraße ausgelöst. Der Mann war zu Fuß unterwegs und feuerte gegen 15.50 Uhr mehrfach eine Schreckschusspistole in die Luft ab. Besorgte Anwohner und Passanten setzten Notrufe ab und es wurden sofort mehrere Streifenfahrzeuge entsandt.

Der 42-Jährige, der nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegensieht, konnte schnell festgestellt und widerstandslos kontrolliert werden. Er führte neben der Schreckschusspistole noch eine Softairpistole mit sich. Als Grund für sein Handeln gab er an, seine neuerworbene Waffe ausprobiert zu haben. Die Waffen wurden beschlagnahmt. (pol)