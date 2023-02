Mann erbeutet bei Einbruch in Trochtelfinger Festzelt Cola und Bier

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Am frühen Samstagmorgen ist es zu einem Einbruch in ein Festzelt in Trochtelfingen gekommen. Gegen 02:30 Uhr verschaffte sich eine männliche Person Zugang in das Festzelt in der Straße »Am hohen Turm«. Dort wurden von ihm, mehrere Flaschen Cola und mehrere Flaschen Bier in Tragetaschen verstaut und mitgenommen, teilt die Polizei mit.

Der Täter konnte beim Verlassen des Festzeltes von einem Zeugen beobachtet werden. Bei der anschließenden Fahndung konnte der Täter in der Straße »An der Bastei« festgenommen werden. Der 22-jährige Deutsche führte dabei noch Teile des Diebesguts in seiner Jackentasche mit sich. Der Rest des Diebesgutes konnte ebenfalls in der Nähe der Tatörtlichkeit aufgefunden werden. Zudem konnte bei ihm eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. (pol)