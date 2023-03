Mann entblößt sich in Metzinger Park vor Frau - Polizei sucht Zeugen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Nach einem etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend in Metzingen eine Frau belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Metzingen. Die 58-Jährige war gegen 21.35 Uhr zu Fuß im Bräuchlepark unterwegs, als auf Höhe der Hausnummer 3 der Unbekannte an die Frau herantrat, sie ansprach und sich vor ihr entblößte. Das berichtet die Polizei. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos.

Der Mann soll dunkel gekleidet und von stabiler, korpulenter Figur gewesen sein. Er hatte dunkle, mittellange Haare, die zu einem Zopf zusammengebunden waren und trug ein Stirnband. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 071239240 um Hinweise. (pol)