Mann entblößt sich in Bus in Wannweil: Ist es der gesuchte Grapscher?

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Ein Mann hat am späten Donnerstagnachmittag in einem Bus eine Frau sexuell belästigt und sein Geschlechtsteil entblößt. Die 46 Jahre alte Frau war kurz vor 17.30 Uhr in Reutlingen in einen Bus des Schienenersatzverkehrs in Richtung Tübingen eingestiegen. Während der Fahrt sei ein Mann im Gang an ihr vorbeigelaufen und soll sie unsittlich berührt haben.

Die Frau stand daraufhin auf und setzte sich auf einen anderen Platz. Hierbei nahm sie wahr, dass der Mann sein Geschlechtsteil entblößt hatte, worauf die 46-Jährige zu schreien begann. Ein weiterer Fahrgast verständigte daraufhin die Polizei. Der Täter verließ kurz darauf an der Haltestelle am Rathaus Wannweil das Fahrzeug.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte ein 27 Jahre alter und polizeibekannter Tatverdächtiger ermittelt und zu Hause angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.

Ob es sich um denselben Mann handelt, der am selben Tag, nur am Vormittag, eine junge Frau ebenfalls in einem Bus des Schienenersatzverkehrs belästigt hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Reutlinger Polizei. (pol)