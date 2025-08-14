Ungepflegter Mann belästigt 18-Jährige in Bus in Wannweil - Fahrgäste schreiten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der am Donnerstagvormittag eine 18-Jährige in einem Bus des Schienenersatzverkehrs belästigt haben soll, fahndet derzeit das Polizeirevier Reutlingen. Die Geschädigte befand sich gegen 9.25 Uhr in der Busverbindung von Wannweil an den Reutlinger Hauptbahnhof, als sich ein ebenfalls an der Haltestelle »Wannweil, Polizei« zugestiegener Unbekannter neben sie setzte.

Der Mann soll in der Folge die Frau unsittlich berührt haben, woraufhin sich diese auf einen anderen Platz setzte. Hieraufhin soll der Unbekannte sie weiterhin belästigt haben, sodass sich die 18-Jährige erneut auf einen anderen Sitzplatz im Bus begab. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, hatten den Mann zwischenzeitlich aufgefordert, seine Handlungen zu unterlassen. Nachdem sich der Tatverdächtige wiederum neben die Frau gesetzt und diese angefasst haben soll, schritten mehrere Zeugen ein und beförderten den Mann an der Haltestelle Reutlingen-West aus dem Bus.

Polizei: Gesuchter riecht nach nassem Hund

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor: Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat schwarze schulterlange, fettige Haare und einen ebenfalls schwarzen, ungepflegten Bart. Er war mit einem schwarzen T-Shirt und einer beigen Hose bekleidet und trug Adiletten. Der Mann soll auffallend nach nassem Hund gerochen und insgesamt einen ungepflegten Eindruck gemacht haben. Zeugenhinweise zu dem Unbekannten und zum Geschehen nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 entgegen. (pol)