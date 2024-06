Mann berührt junge Frauen in Reutlingen unsittlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei junge Frauen sind am Dienstag von vermutlich demselben Mann in der Reutlinger Innenstadt sexuell belästigt worden. Gegen 17 Uhr befand sich laut Polizei eine 17-Jährige am ZOB am Willy-Brandt-Platz, als ein Mann zu ihr kam und sie unsittlich berührte. Anschließend ging er weiter.

Kurz vor 18.30 Uhr stand eine 18-Jährige an der Bushaltestelle Listplatz, als vermutlich derselbe Täter an ihr vorbeiging und sie ebenfalls unsittlich anfasste. Im Rahmen der anschließend eingeleiteten Fahndung konnte ein 23-jähriger Tatverdächtiger im Listpark festgestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen mehrfacher, sexueller Belästigung eingeleitet. (pol)