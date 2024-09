Mann belästigt Frau in der Reutlinger Innenstadt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer sexuellen Belästigung ist es am frühen Samstagmorgen in der Wilhelmstraße gekommen. Eine 25-Jährige war gegen 04.20 Uhr zusammen mit zwei weiteren Personen zu Fuß in der Wilhelmstraße unterwegs. Etwa auf Höhe der Nikolaikirche bemerkte sie laut Polizei einen dort sitzenden 38-Jährigen, welcher auf sie einen hungrigen Eindruck machte.

Die 25-Jährige übergab dem Mann daraufhin Lebensmittel, woraufhin sie von dem 38-Jährigen umarmt und leicht an den Unterarmen festgehalten wurde. Zudem legte der Mann seinen Kopf auf die Brüste der Frau und küsste diese auch mehrfach, woraufhin die Frau den Mann von sich wegdrückte. Im Rahmen der Fahndung konnte der Tatverdächtige in Tatortnähe angetroffen und zum Polizeirevier Reutlingen verbracht werden. Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)