Mann attackiert drei Polizisten in Lichtenstein

LICHTENSTEIN. Unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Pfullingen seit dem frühen Sonntagmorgen gegen einen 36 Jahre alten Mann. Kurz nach ein Uhr war dieser mit seinem Fahrrad in Schlangenlinien auf der Wilhelmstraße in Unterhausen unterwegs und wurde daher von einer Streifenwagenbesatzung einer Kontrolle unterzogen. Der Mann, bei dem sich Anzeichen einer Alkohol- bzw. Drogenbeeinflussung ergaben, verhielt sich unmittelbar aggressiv, beschimpfte die Einsatzkräfte und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Außerdem versuchte er, sich der Kontrolle zu entziehen. Als der 36-Jährige daher nach einem Ausweisdokument durchsucht und ihm aufgrund seiner Aggressivität Handschließen angelegt werden sollten, leistete er massiven Widerstand. Erst nach dem Einsatz eines Pfeffersprays konnte der Mann durch mehrere Einsatzkräfte überwältigt und geschlossen werden. Drei Beamte erlitten nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie konnten ihren Dienst fortsetzen. Der Beschuldigte musste im Anschluss im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (pol)