Mann überschlägt sich mit Auto bei Unfall nahe Gomadingen

GOMADINGEN. Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Mini One bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag auf der K 6735 zwischen Marbach und Ödenwaldstetten ereignet hat. Der 27-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Mini auf der Kreisstraße in Richtung Ödenwaldstetten unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei schanzte er über einen Abhang, knallte gegen einen Baumstumpf und überschlug sich in der Folge, bevor er auf der Beifahrerseite zum Liegen kam.

Der Mini-Fahrer wurde dabei so in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt, dass er von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden musste. Der schwer-, nach derzeitigem Stand aber nicht lebensgefährlich Verletzte wurde nachfolgend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein vorsorglich angeforderter Rettungshubschrauber musste nicht eingesetzt werden. Der Mini, an dem Totalschaden in einer geschätzten Höhe von 2.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße bis etwa 12.20 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. (pol)