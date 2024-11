Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN-UnTERHAUSEN. Zu einem Mülltonnenbrand vor einem Gebäude in der Goethestraße in Unterhausen sind die Einsatzkräfte am Sonntagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ausgerückt. Das berichtet die Polizei. Wie sich vor Ort herausstellte, könnte der Brand durch am Tag zuvor entsorgte Asche verursacht worden sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an dem Müllbehälter beträgt schätzungsweise 200 Euro. (pol)