Müllcontainer und Gebäude fangen Feuer in Metzingen

METZINGEN. Am Freitagnachmittag ist es laut Polizei gegen 15.00 Uhr in der Eisenbahnstraße in Metzingen zu einem Brand gekommen. Durch mehrere Zeugen wurde das Feuer an einem Papiercontainer gemeldet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Feuerwehr Metzingen rückte mit mehreren Fahrzeugen an. Kurz vor dem Eintreffen der Feuerwehr griff das Feuer auf ein angrenzendes Gebäude über. Ein Vollbrand konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhindert und der Brand rasch gelöscht werden. Ein in einem Nebengebäude anfachendes Feuer konnte ebenfalls gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)