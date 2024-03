Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Freitagabend, um 19.26 Uhr, in der Bahnhofstraße zum Brand einer Außenleuchte gekommen. Die Feuerwehr Mössingen, welche mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so eine Ausbreitung verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.