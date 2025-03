Lkw verliert ab Münsingen kilometerweit dutzende Getränkekisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Auf der Fahrbahn verteilte Sprudelkisten haben am Dienstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen auf der B465 geführt. Ein 52-jähriger Fahrer eines Getränkeunternehmens war gegen 5.40 Uhr mit seinem Lkw MAN samt Anhänger auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Ehingen unterwegs.

Offenbar hatte er bei der Abfahrt vergessen, den verschiebbaren, seitlichen Planenaufbau an seinem Anhänger zu schließen. Im Kreisverkehr Hauptstraße/Schillerstraße in Münsingen geriet die Ladung des Anhängers ins Rutschen, wodurch rund 40 Leergutkisten auf die Fahrbahn fielen und die Flaschen zerschellten. Der Fahrer bemerkte dies aber nicht sofort und setzte seine Fahrt zunächst bis zum Verladebahnhof Oberheutal in etwa vier Kilometer Entfernung fort, wobei er weitere Leergutkisten verlor, bis er den Verlust bemerkte.

Die Fahrbahn wurde in der Folge von der Straßenmeisterei gereinigt, weshalb die Bundesstraße kurzfristig gesperrt werden musste. Abgesehen vom Leergut war kein weiterer Sachschaden entstanden. (pol)