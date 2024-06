Lkw-Fahrer fährt in Reutlingen auf: Zwei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls mit drei beteiligten Fahrzeugen am Mittwochmorgen, gegen 6.15 Uhr, in der Stuttgarter Straße. Ein über die B 28 aus Metzingen kommender, 39-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger bemerkte laut Polizei zu spät, dass der Verkehr am Ortseingang von Reutlingen an der Ampel an der Kreuzung Stuttgarter Straße/Karlstraße zum Stillstand kam und fuhr auf einen Ford Fokus einer 51-jährigen Autofahrerin auf.

Der Ford wurde anschließend noch auf einen davorstehenden VW Passat eines 53-Jährigen geschoben. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb, erlitten die Pkw-Insassen leichte Verletzungen. Die Ford-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ihr Wagen wurde abgeschleppt. (pol)