Linienbus muss in Pfullingen Vollbremsung machen - Vier Passagiere verletzt

PFULLINGEN. Am Samstag um 11.23 Uhr, ist es auf der Marktstraße in Pfullingen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 73-Jähriger befuhr mit seinem Skoda Fabia die Marktstraße in Richtung Reutlingen, berichtet die Polizei. Am Ende der dortigen Busspur und Beginn des Rechtsabbiegestreifens beabsichtige er, nach rechts auf die Abbiegespur zu wechseln. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden Linienbus. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete der 49 -jährige Busfahrer eine Vollbremsung ein. Hierbei kamen zwei Businsassen zu Fall und zwei weitere stießen sich an. Sie zogen sich leichte Verletzungen zu, welche vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht.