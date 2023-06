Laptop auf Herdplatte in Pfullingen vergessen - Feuerwehr muss ausrücken

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein Laptop auf einer eingeschalteten Herdplatte hat am Donnerstagabend in einem Wohnhaus in der Friesenstraße einen Rauchmelder ausgelöst. Eine Anwohnerin der Ahlsteige bemerkte gegen 21.45 Uhr das Alarmsignal und wählte den Notruf. Die angerückten Feuerwehrleute verschafften sich Zutritt zu dem Haus und brachten einen darin befindlichen Bewohner ins Freie. Zudem entdeckten sie den schmorenden Laptop, nahmen ihn von der Herdplatte und lüfteten das Gebäude. Zum Ausbruch eines Feuers war es nicht gekommen. Der Bewohner wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (pol)