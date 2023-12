Ladendiebe lassen in Reutlingen Beute im Wert von mehreren tausend Euro zurück

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Am Samstagabend haben zwei bislang unbekannte Männer in einem Warenhaus in der Reutlinger Innenstadt diverse Waren in noch nicht bekannter Schadenshöhe entwendet. Das berichtet die Polizei. Gegen 18.30 Uhr meldete ein Ladendetektiv der Polizei zwei flüchtige Ladendiebe, die trotz sofortiger Fahndung nicht mehr angetroffen werden konnten. Die beiden Personen hatten mindestens eine weiße Plastiktüte mich sich geführt.

Im Rahmen der anschließenden Anzeigenaufnahme konnte im Verkaufsraum schließlich eine Plastiktüte mit mutmaßlichem Diebesgut aufgefunden werden, welche die Ladendiebe an der Örtlichkeit zurückgelassen hatten. In der Tüte befanden sich zahlreiche Drogerieartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Eine weitere Tüte mit Diebesgut verblieb offensichtlich bei den Flüchtenden. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Tathergang wurden durch das Polizeirevier Reutlingen aufgenommen.(pol)