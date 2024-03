Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ein Bus ist in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Freitag, 5.10 Uhr, zum Ziel eines Kriminellen geworden. Der Täter beschädigte an dem in der Hülbener Straße auf einem Parkplatz stehenden Fahrzeug eine Scheibe und entwendete aus dem Innenraum anschließend unter anderem das Geldwechselfach mit etwas Münzgeld.

Die angerichteten Beschädigungen in Höhe von circa 500 Euro übersteigen den Wert der Beute dabei um ein Vielfaches. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)