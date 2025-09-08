Kriminelle versuchen Bankautomat in Oberstetten zu knacken - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Der Geldausgabeautomat einer Bankfiliale in der Burgstraße von Oberstetten ist am frühen Montag von wohl mehreren Kriminellen angegangen worden. Die Täter drangen nach derzeitigem Kenntnisstand kurz nach Mitternacht in das Gebäude ein und machten sich danach mit brachialer Gewalt an dem Automaten zu schaffen. Ob aus diesem auch Bargeld entwendet wurde, steht abschließend noch nicht fest.

Allerdings dürfte sich allein der hinterlassene Schaden auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden. (pol)