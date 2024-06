Kradfahrer fährt in Reutlingen Polizeikontrolle davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Lenker eines Kleinkraftrads ist am Mittwochabend vor einer Polizeistreife davongefahren und hat dabei vermutlich mehrere Fußgänger gefährdet. Die Beamten des Polizeireviers Reutlingen wollten kurz vor 21 Uhr den Zweirad-Lenker in der Lederstraße anhalten und kontrollieren. Das teilt die Polizei mit.

Nachdem sie die Anhaltesignale an ihrem Streifenwagen eingeschaltet hatten, fuhr der Mann unvermindert weiter und bog trotz roter Ampel in Richtung ZOB ab. Im Anschluss fuhr er über die Pfäfflinshof-, Stadtbach- und Federnseestraße links an der Nikolaikirche vorbei in die Wilhelmstraße. In der Fußgängerzone mussten ersten Erkenntnissen nach mehrere Fußgänger dem Kradlenker ausweichen.

Flucht zu Fuß

Kurz darauf stürzte er von seiner Maschine, stellte sie in einer Seitengasse ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Marktplatz, wo er in einer weiteren Gasse festgenommen werden konnte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24 Jahre alte Fahrer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille.

Nach der fälligen Blutentnahme musste er seinen Führerschein aushändigen. Fußgänger oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Zweiradlenkers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07121/942-3333 bei der Polizei Reutlingen zu melden. (pol)