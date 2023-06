Kradfahrer bei Unfall auf B28 zwischen Römerstein und Bad Urach schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Am Samstag um 16.20 Uhr ist es auf der B28 zwischen Römerstein und Bad Urach zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, berichtet die Polizei. Der 27 Jahre alte Fahrer eines Kraftrades Kawasaki befuhr die B28 in Fahrtrichtung Bad Urach. Auf Höhe der Einmündung nach Bad Urach-Hengen musste der vor ihm fahrende 28 Jahre alte Fahrer eines Pkw Mazda CX5 bis zum Stillstand abbremsen, da wiederum ein vor dem Mazda fahrender unbekannter weißer Ford Kuga plötzlich und ohne es vorher anzukündigen seine Geschwindigkeit stark verringerte und im Anschluss in Richtung Bad Urach-Hengen abbog. Der Kawasaki-Fahrer fuhr in der Folge auf das Heck des Mazda auf und verletze sich so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

An beiden Fahrzeugen ist ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die B28 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme bis gegen 18 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Die Feuerwehren Bad Urach und Hengen waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. (pol)