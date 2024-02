Kontrolle verloren: Mercedes-Fahrer landet in Glasfront der Stadtwerke Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagmorgen an der Einmündung Max-Eyth-Straße / Stuttgarter Straße entstanden ist. Ein 61-Jähriger war gegen 5.45 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse auf der Max-Eyth-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Stuttgarter Straße einbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr geradeaus über die Querungshilfe, bevor er mit seinem Wagen in der Glasfront des gegenüberliegenden städtischen Betriebs zum Stehen kam.

Der Fahrer blieb bei dem Unfall nach derzeitigen Kenntnissen unverletzt, ein Rettungswagen brachte ihn dennoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sein Mercedes musste nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden. (pol)