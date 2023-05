Kontrolle verloren: 37-Jähriger bei Pfullingen von Fahrbahn abgekommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine medizinische Ursache dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Montagabend auf der Gönninger Straße ereignet hat. Ein 37-Jähriger war laut Polizei kurz vor 22 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Gönninger Straße (K6729) von Gönningen in Richtung Pfullingen unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang Pfullingen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sein BMW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden war, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an den Verkehrszeichen auf der Insel wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Ein Rettungswagen brachte den 37-Jährigen im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (pol)